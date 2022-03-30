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Бывший топ-военный НАТО не верит в мир в Европе, пока Путин остается при власти

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 12:24

Отставной британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширреф считает, что отвод сил РФ из-под Киева вероятнее всего означает их переброску на другое направление, а мир в Европе невозможен, пока Путин остается при власти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Ширреф сказал, что с подозрением воспринял заявления российского руководства о деэскалации в Киевской и Черниговской областях. "Это почти наверняка признание, что попытка продвигаться на многих оперативных направлениях провалилась, и наиболее вероятно – предвестник концентрации сил в другом месте… Я бы не исключал определенный обманный маневр", - отметил экс-генерал.

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Ричард Ширреф также сказал, что "пока Путин в Кремле - мир в Европе невозможен", добавив, что считает его "кровавым автократом".

По его словам, НАТО обязано позаботиться, чтобы противостояние между Россией и коллективным Западом оставалось "холодной, а не горячей войной", но это значит, что Альянсу нужно быть готовым к войне.

"Мы еще не видели такого наращивания сил НАТО, какое, по моему мнению, важно, если Альянс хочет сдержать какую-либо дальнейшую агрессию", - отметил Ширреф.

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В разведке Британии считают, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более одного значительного наступательного направления.

По информации The Times, в британском правительстве обсуждают предоставление Украине наступательного вооружения в связи с переходом войны в новую фазу.

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Темы: НАТО
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