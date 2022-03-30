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Футболіста Тимощука позбавили звання "почесний громадянин Луцька"

Валентина РоманенкоСереда, 30 березня 2022, 14:33
Анатолій Тимощук у "Зеніті"

Депутати Луцької міської ради позбавили Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька".

Джерело: пресслужба міськради

Деталі: Вказано, що за це рішення проголосувало 35 депутатів.

Дослівно: "В час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора.

Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька".

Що передувало: Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу довічно.

Нагадаємо: 43-річний (нар. 30 березня 1979 р.) уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

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Теми: футболвійна
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