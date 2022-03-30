Футболиста Тимощука лишили звания "почётный гражданин Луцка"

Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Источник: пресс-служба горсовета

Детали: Указано, что за это решение проголосовало 35 депутатов.

Дословно: "Во время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления на этот счет и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора.

Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка".

Что предшествовало: Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.

Напомним: 43-летний (род. 30 марта 1979 г.) уроженец Луцка Анатолий Тимощук с 2017 года занимает должность ассистента главного тренера финансированного "Газпропом" футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

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