Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Роман ПетренкоСереда, 30 березня 2022, 16:19
фото з ірпеня

Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

Джерело: Маркушин під час брифінгу в українському Медіацентрі

Пряма мова Маркушина: "Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали.

Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…

На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених".

Деталі: Він розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Маркушин вважає, що цивільних загинули до 300 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Також міський голова розповів, що йому розповіли мешканці, які вийшли з підвалів, що їх не лише роздягали там, а й є факти "знущання над жінками".

Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.

Теми: ІрпіньКиївська областьвійнаРосія
Головне сьогодні

Зеленський до "слуг", які хочуть змінити гімн: Не виставляйте себе дурнями

фотоУ Бучі знайшли "братську могилу", де поховані майже 300 людей, на вулицях десятки трупів

Шольц пропонував Зеленському відмовитися від НАТО, щоб запобігти війні - WSJ

Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

У Кремлі заявили, що хочуть припинення війни, але після досягнення своїх цілей

Всю Київську область звільнили від окупантів - Міноборони

Усі новини...
Сили спротиву знищили підрозділ логістики окупантів
До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць – мер
Росія не відмовилася від спроб захопити Київ та Чернігів – Міноборони
Армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру
Останні новини
04:33
Графік евакуаційних потягів на 3 квітня
04:14
Зеленський нагородив орденами і медалями ще 131 військового
03:54
фотоУ Нью-Йорку сотні людей вийшли підтримати ЗСУ
03:28
Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси – ЗМІ
02:45
Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу
02:12
У Маріуполі загинув литовський режисер
01:43
Кулеба: 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії закриє шляхи обходу обмежень
01:36
На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців
01:23
Окупанти обіцяють випустити з Маріуполя іноземців – росЗМІ
01:15
Порт у Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції
Усі новини...