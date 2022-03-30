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"Вбитих роздавлювали танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер

Роман ПетренкоСереда, 30 березня 2022, 16:19
Вбитих роздавлювали танками: в Ірпені загинули до 300 цивільних – мер
фото з ірпеня

Мер Ірпеня Олександр Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

Джерело: Маркушин під час брифінгу в українському Медіацентрі

Пряма мова Маркушина: "Люди, які їм не подобалися (росіянам – ред.) – їх просто розстрілювали.

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Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися…

На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених".

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Деталі: Він розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Маркушин вважає, що цивільних загинули до 300 людей.

Також міський голова розповів, що йому розповіли мешканці, які вийшли з підвалів, що їх не лише роздягали там, а й є факти "знущання над жінками".

Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.

Теми: ІрпіньКиївська областьвійнаРосія
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