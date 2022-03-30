"Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских – мэр

Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

Источник: Маркушин во время брифинга в украинском Медиацентре

Прямая речь Маркушина: "Люди, которые им не нравились (русским – ред.) – их просто расстреливали.

Реклама:

Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танцами они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто замучили в асфальт. На это было страшно смотреть.

К сожалению, 16 ребят из нашей терробороны погибли, 29 в больнице. Если с ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданские погибли до 300 человек.

Также городской голова рассказал, что ему рассказали жители, которые вышли из подвалов, что ит не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".

Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.