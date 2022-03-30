Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских – мэр

Роман ПетренкоСреда, 30 марта 2022, 16:19
Убитых давили танками: в Ирпене погибли до 300 гражданских – мэр
фото с ирпеня

Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

Источник: Маркушин во время брифинга в украинском Медиацентре

Прямая речь Маркушина: "Люди, которые им не нравились (русским – ред.) – их просто расстреливали.

Реклама:

Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танцами они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто замучили в асфальт. На это было страшно смотреть.

К сожалению, 16 ребят из нашей терробороны погибли, 29 в больнице. Если с ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданские погибли до 300 человек.

Также городской голова рассказал, что ему рассказали жители, которые вышли из подвалов, что ит не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".

Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.

Темы: ИрпеньКиевская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Силы сопротивления уничтожили подразделение логистики оккупантов
Референдум возможен только когда российские войска уйдут из Украины – ОП
Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов – Минобороны
Армия России нанесла ракетный удар по Днепру
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: