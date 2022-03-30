Зеленський провів розмову з Байденом, йшлося про додаткову підтримку й санкції проти РФ

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден телефоном обговорили те, як Вашингтон додатково підтримає Київ у війні, яку почала Росія.

Джерело: Зеленский у Twitter, US News

Пряма мова президента України: "Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом.

Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин.

Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Деталі: У розмові з Зеленським Байден планував обговорити постійну підтримку України перед обличчям російської агресії.

Байден під час розмови поінформував про те, що США нададуть Україні 500 мільйонів доларів допомоги.

