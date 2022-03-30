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Зеленський провів розмову з Байденом, йшлося про додаткову підтримку й санкції проти РФ

Світлана КізіловаСереда, 30 березня 2022, 19:21
Зеленський провів розмову з Байденом, йшлося про додаткову підтримку й санкції проти РФ
Владимир Зеленский, фото getty images

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден телефоном обговорили те, як Вашингтон додатково підтримає Київ у війні, яку почала Росія.

Джерело: Зеленский у Twitter, US News

Пряма мова президента України: "Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом.

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Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин.

Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу".

Деталі: У розмові з Зеленським Байден планував обговорити постійну підтримку України перед обличчям російської агресії.

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Байден під час розмови поінформував про те, що США нададуть Україні 500 мільйонів доларів допомоги.

Теми: ЗеленськийБайденвійнаРосія
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