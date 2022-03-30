Зеленский провел разговор с Байденом о дополнительной поддержке и санкциях против РФ
Среда, 30 марта 2022, 19:21
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден по телефону обсудили то, как Вашингтон дополнительно поддержит Киев в войне, развязанной Россией.
Источник: Зеленский в Twitter, US News
Прямая речь президента Украины: "Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом.
Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров.
Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи".
Детали: В разговоре с Зеленским Байден планировал обсудить постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
Байден во время разговора проинформировал о том, что США предоставят Украине 500 миллионов долларов.
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