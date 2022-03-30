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Зеленский провел разговор с Байденом о дополнительной поддержке и санкциях против РФ

Светлана КизиловаСреда, 30 марта 2022, 19:21
Зеленский провел разговор с Байденом о дополнительной поддержке и санкциях против РФ
Владимир Зеленский, фото getty images

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден по телефону обсудили то, как Вашингтон дополнительно поддержит Киев в войне, развязанной Россией.

Источник: Зеленский в Twitter, US News

Прямая речь президента Украины: "Только что завершил часовой разговор с Джо Байденом.

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Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров.

Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи".

Детали: В разговоре с Зеленским Байден планировал обсудить постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

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Байден во время разговора проинформировал о том, что США предоставят Украине 500 миллионов долларов.

Темы: ЗеленскийБайденвойнаРосcия
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