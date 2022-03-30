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Росіяни відпустили священника ПЦУ, викраденого в Херсоні

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 20:26
Росіяни відпустили священника ПЦУ, викраденого в Херсоні
Сергій Чудинович, фото з Facebook Никодима

Російські військові відпустили священника ПЦУ, волонтера Сергія Чудиновича, якого викрали у середу зранку в окупованому Херсоні.

Джерело: керуючий Херсонською єпархією ПЦУ, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим у Facebook

Дослівно: "Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому".

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Деталі: Інших деталей єпископ не повідомив.

Що передувало: У середу зранку в тимчасово окупованому російськими військовими Херсоні викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича, який відомий у місті як громадський діяч і волонтер.

За словами очевидців, його забрали просто із церкви. Невідомі троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.

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Теми: ХерсонПравославна Церква України
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