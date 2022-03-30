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Россияне отпустили священника ПЦУ, похищенного в Херсоне

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 20:26
Сергей Чудинович, фото из Facebook Никодима

Российские военные отпустили священника ПЦУ, волонтера Сергея Чудиновича, похищенного в среду утром в оккупированном Херсоне.

Источник: управляющий Херсонской епархией ПЦУ, епископ Херсонский и Таврический Никодим в Facebook

Дословно: "Слава Богу, отца Сергея отпустили, возвращается домой".

Детали: Других подробностей епископ не сообщил.

Что предшествовало: В среду утром во временно оккупированном российскими военными Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича, который известен в городе как общественный деятель и волонтер.

По словам очевидцев, его забрали прямо из церкви. Неизвестные трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались.

Темы: ХерсонПравославная Церковь Украины
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