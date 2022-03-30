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Енергодар: російські окупанти знову не випустили мирних людей з дітьми із міста

Світлана КізіловаСереда, 30 березня 2022, 20:39

Загарбники у середу вчергове заблокували рух колони зеленим коридором з Енергодару до Запоріжжя.

Джерело: міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram

Дослівно: "У нас невтішні новини щодо евакуаційної колони з Енергодару, яка вирушила сьогодні (30 березня - УП) на Запоріжжя по оголошеному зеленому коридору.

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Ситуація, на жаль, повністю аналогічна вчорашній! Успішно проїхавши Дніпрорудний, потім колона легкових автомобілів так і не змогла пройти Василівку. Далі людей не пропустили (російські війська - УП).

Після довгих годин перемовин, сподівань та очікування колона все ж повертається назад. Мирним громадянам, серед яких багато дітей, знову не дали змоги дістатися до Запоріжжя!"

Теми: евакуаціявійнаЗапорізька область
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