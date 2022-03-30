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Энергодар: российские оккупанты снова не выпустили мирных людей с детьми из города

Светлана КизиловаСреда, 30 марта 2022, 20:39

Захватчики в среду в очередной раз заблокировали движение колонны по зеленому коридору из Энергодара в Запорожье.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Дословно: "У нас неутешительные новости по поводу эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня (30 марта - УП) на Запорожье по объявленному зеленому коридору.

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Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней! Успешно проехав по Днепрорудному, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили (российские войска - УП).

После долгих часов переговоров, надежд и ожиданий колонна все же возвращается назад. Мирным гражданам, среди которых много детей, снова не позволили добраться до Запорожья!"

Темы: эвакуациявойнаЗапорожская область
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