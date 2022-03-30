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Росіяни використали в Мар’їнці фосфорні снаряди – голова ОВА

Катерина ТищенкоСереда, 30 березня 2022, 20:49
Росіяни використали в Мар’їнці фосфорні снаряди – голова ОВА
фото з Telegram Кириленка

Росіяни використали в Мар’їнці Донецької області заборонені фосфорні боєприпаси, в місті сталося близько десятка загорянь.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram і в ефірі телемарафону

Дослівно: "Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідували службовці ДСНС.

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Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку".

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Деталі: В ефірі телемарафону Кириленко зазначив, що використання військами РФ заборонених фосфорних боєприпасів задокументовано.

"Все документується. Я доводжу ту інформацію, яку пропускаю через себе. Я бачу фотопідтвердження цього", - сказав він.

Теми: Донецька областьвійна
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