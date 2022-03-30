Россияне использовали в Марьинке фосфорные снаряды – глава ОВА

Россияне использовали в Марьинке Донецкой области запрещенные фосфорные боеприпасы, в городе произошло около десятка возгораний.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и в эфире телемарафона

Дословно: "Россияне снова использовали фосфорные снаряды – сегодня в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС.

Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка".

Детали: В эфире телемарафона Кириленко отметил, что использование войсками РФ запретных фосфорных боеприпасов задокументировано.

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"Все документируется. Я довожу ту информацию, которую пропускаю через себя. Я вижу фотоподтверждение этому", – сказал он.