Аксьонов пропонує відбирати в українців майно в Росії та в Криму

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов пропонує "націоналізувати" в Росії майно, яке належить українським олігархам, політикам та державним діячам, які мають патріотичну позицію.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Пряма мова: "Доручив розробити до понеділка (4 квітня – ред.) проєкт федерального закону про націоналізацію всього майна, яке належить українським олігархам, політикам, державним діячам, які відкрито підтримують нацизм і київський режим, і знаходиться на території Російської Федерації.

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Проект буде направлено до Держдуми".

Деталі: Аксьонов нагадав, що на початку березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію російської власності в Україні.

Він додав, що "у Криму ніхто з українських шахраїв переоформити своє майно вже не зможе".

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За словами Аксьонова, "відпрацювання списків завершиться цього тижня, республіканський законодавчий акт буде прийнято кримським парламентом за тиждень" - і буде "націоналізація".

Також незаконний "глава Криму" доручив розробити проєкт федерального закону про заборону Православної церкви України, яку він назвав "розкольницькою структурою".