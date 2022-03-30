Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

Елена РощинаСреда, 30 марта 2022, 20:54
Сергей Аксенов, фото Крыминформ

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов предлагает "национализировать" в России имущество, которое принадлежит украинским олигархам, политикам и государственным деятелям, которые имеют патриотическую позицию. 

Источнк: Аксенов в Telegram

Прямая речь: "Поручил разработать до понедельника (4 апреля – ред.) проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации.

Проект будет направлен в Госдуму". 

Детали: Аксенов напомнил, что в начале марта Верховная Рада Украины приняла  закон о национализации российской собственности в Украине

Он добавил, что "в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет". 

По словам Аксенова, "отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю" – и будет "национализация". 

ВИДЕО ДНЯ

Также незаконный "глава Крыма" поручил разработать проект федерального закона о запрете Православной церкви Украины, которую он назвал "раскольничьей структурой"..

Темы: РосcияКрымвойнаПравославная Церковь Украины
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Росcия
Почему в загадочной российской душе нет ничего загадочного
83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр
Генштаб: Беларусь ведет себя как страна-агрессор в отношениях с Украиной
Последние новости
02:30
Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
Все новости...