Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов предлагает "национализировать" в России имущество, которое принадлежит украинским олигархам, политикам и государственным деятелям, которые имеют патриотическую позицию.

Источнк: Аксенов в Telegram

Прямая речь: "Поручил разработать до понедельника (4 апреля – ред.) проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации.

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Проект будет направлен в Госдуму".

Детали: Аксенов напомнил, что в начале марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации российской собственности в Украине.

Он добавил, что "в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет".

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По словам Аксенова, "отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю" – и будет "национализация".

Также незаконный "глава Крыма" поручил разработать проект федерального закона о запрете Православной церкви Украины, которую он назвал "раскольничьей структурой"..