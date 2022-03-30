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Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму

Елена РощинаСреда, 30 марта 2022, 20:54
Аксенов предлагает отбирать у украинцев имущество в России и в Крыму
Сергей Аксенов, фото Крыминформ

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов предлагает "национализировать" в России имущество, которое принадлежит украинским олигархам, политикам и государственным деятелям, которые имеют патриотическую позицию. 

Источнк: Аксенов в Telegram

Прямая речь: "Поручил разработать до понедельника (4 апреля – ред.) проект федерального закона о национализации всего имущества, которое принадлежит украинским олигархам, политикам, государственным деятелям, открыто поддерживающим нацизм и киевский режим, и находится на территории Российской Федерации.

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Проект будет направлен в Госдуму". 

Детали: Аксенов напомнил, что в начале марта Верховная Рада Украины приняла  закон о национализации российской собственности в Украине

Он добавил, что "в Крыму никто из украинских жуликов переоформить свое имущество уже не сможет". 

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По словам Аксенова, "отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю" – и будет "национализация". 

Также незаконный "глава Крыма" поручил разработать проект федерального закона о запрете Православной церкви Украины, которую он назвал "раскольничьей структурой"..

Темы: РосcияКрымвойнаПравославная Церковь Украины
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