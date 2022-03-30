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Днепропетровщина: ракета РФ попала в завод в Новомосковске

Катерина ТищенкоСреда, 30 марта 2022, 22:42

В Днепропетровской области российская ракета попала в завод в Новомосковске.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "В Днепре ракета попала в нефтебазу.

В Новомосковске – в один из заводов. Погибших нет".

Детали: Резниченко сообщил, что на месте работают спасатели и правоохранители.

Что предшествовало: Ранее глава Днепровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что вечером две ракеты РФ попали в нефтебазу в Днепре. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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