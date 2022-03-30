Днепропетровщина: ракета РФ попала в завод в Новомосковске
Среда, 30 марта 2022, 22:42
В Днепропетровской области российская ракета попала в завод в Новомосковске.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "В Днепре ракета попала в нефтебазу.
В Новомосковске – в один из заводов. Погибших нет".
Детали: Резниченко сообщил, что на месте работают спасатели и правоохранители.
Что предшествовало: Ранее глава Днепровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что вечером две ракеты РФ попали в нефтебазу в Днепре. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет.