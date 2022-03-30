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Армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру

Олена РощінаСереда, 30 березня 2022, 20:32

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро – знищили нафтобазу.

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова Філатова: "Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди".

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Деталі: Згодом голова облради Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети "влучили в нафтобазу, повну палива, об‘єкт знищено". 

Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. 

Постраждалих або загиблих немає.

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Філатов закликав не публікувати фото з місця подій.

Передісторія: 

  • 11 березня по Дніпру було три авіаудари: біля дитячого садка, багатоквартирного житлового будинку, також росіяни влучили в взуттєву фабрику. Тоді крилатими ракетами армія РФ вдарила по Дніпру, Луцьку й Івано-Франківську.
  • У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро, зруйнувавши його.
  • Ввечері 24 лютого росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині на околиці Дніпра.

УП, оновлено
Теми: Дніпровійна
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