Армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро – знищили нафтобазу.

Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова Філатова: "Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди".

Деталі: Згодом голова облради Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети "влучили в нафтобазу, повну палива, об‘єкт знищено".

Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози.

Постраждалих або загиблих немає.

Філатов закликав не публікувати фото з місця подій.

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