Армія Росії завдала ракетного удару по Дніпру
Середа, 30 березня 2022, 20:32
Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро – знищили нафтобазу.
Джерело: міський голова Дніпра Борис Філатов і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук
Пряма мова Філатова: "Схоже, що ракетний удар. Вже є розуміння, де і куди".
Деталі: Згодом голова облради Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети "влучили в нафтобазу, повну палива, об‘єкт знищено".
Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози.
Постраждалих або загиблих немає.
Філатов закликав не публікувати фото з місця подій.
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Передісторія:
- 11 березня по Дніпру було три авіаудари: біля дитячого садка, багатоквартирного житлового будинку, також росіяни влучили в взуттєву фабрику. Тоді крилатими ракетами армія РФ вдарила по Дніпру, Луцьку й Івано-Франківську.
- У ніч на 15 березня російські війська завдали два ракетні удари по аеропорту міста Дніпро, зруйнувавши його.
- Ввечері 24 лютого росіяни завдали двох ракетних ударів по військовій частині на околиці Дніпра.
УП, оновлено