Арахамія прогнозує затвердження Росією "гарантій безпеки України"

Глава української делегації на перемовинах з Росією Давид Арахамія прогнозує, що російську сторону влаштує Договір про гарантії безпеки України

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону.

Дослівно: "Вони (РФ - ред.) не надали відповіді, чи вони на це погоджуються. Але в мене відчуття, що по гарантіях безпеки, по самому процесу вони погодяться. Чому таке відчуття? Тому що ми протягом конференцій багато часу приділяли саме цим гарантіям".

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Як відомо, Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

За умовами документу, протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти проводять консультації, а після цього мають надати військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом.

Україна бачить серед гарантів – країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Інші країни також мають право приєднуватися.