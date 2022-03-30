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Арахамія прогнозує затвердження Росією "гарантій безпеки України"

Середа, 30 березня 2022, 23:38

Глава української делегації на перемовинах з Росією Давид Арахамія прогнозує, що російську сторону влаштує Договір про гарантії безпеки України

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону.

Дослівно: "Вони (РФ - ред.) не надали відповіді, чи вони на це погоджуються. Але в мене відчуття, що по гарантіях безпеки, по самому процесу вони погодяться. Чому таке відчуття? Тому що ми протягом конференцій багато часу приділяли саме цим гарантіям".

Як відомо, Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. 

За умовами документу, протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти проводять консультації, а після цього мають надати військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом.

Україна бачить серед гарантів – країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Інші країни також мають право приєднуватися.

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Теми: АрахаміяРосіявійна
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