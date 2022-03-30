Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Арахамія прогнозує затвердження Росією "гарантій безпеки України"

Середа, 30 березня 2022, 23:38

Глава української делегації на перемовинах з Росією Давид Арахамія прогнозує, що російську сторону влаштує Договір про гарантії безпеки України

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону.

Дослівно: "Вони (РФ - ред.) не надали відповіді, чи вони на це погоджуються. Але в мене відчуття, що по гарантіях безпеки, по самому процесу вони погодяться. Чому таке відчуття? Тому що ми протягом конференцій багато часу приділяли саме цим гарантіям".

Реклама:

Як відомо, Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. 

За умовами документу, протягом трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти проводять консультації, а після цього мають надати військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом.

Україна бачить серед гарантів – країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Інші країни також мають право приєднуватися.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: АрахаміяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Арахамія
Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія
Монополія на "Україну". Як Шмигаль і його уряд пустили скандальний ЄДАПС заробляти мільярди на документах
Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: