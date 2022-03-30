Арахамия прогнозирует утверждение Россией "гарантий безопасности Украины"

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия прогнозирует, что российскую сторону устроит Договор о гарантиях безопасности Украины

Источник: Арахамия в эфире телемарафона.

Дословно: "Они (РФ - ред.) не дали ответа, соглашаются ли они на это. Но у меня ощущение, что по гарантиям безопасности, по самому процессу они согласятся. Почему такое ощущение? Потому что мы в течение конференций много времени уделяли именно этим гарантиям".

Как известно, Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут более жесткими, чем 5 статья НАТО.

По условиям документа, в течение трех дней после нападения на Украину страны-гаранты проводят консультации, а после этого должны оказать военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом.

Украина видит среди гарантов страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). Другие страны также вправе присоединяться.