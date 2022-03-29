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Українська делегація розповіла деталі бажаного договору про гарантії безпеки

Роман ПетренкоВівторок, 29 березня 2022, 14:40
фото: оп

Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Джерело: глава української делегації Давид Арахамія на брифінгу після перемовин з РФ

Пряма мова Арахамії: "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює.

Ми вийшли з офіційною пропозицією. Одразу кажу, ми нічого не підписували, ми просто доносимо нашу позицію як перемовники до Росії

Про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки, ратифікувати (парламенти країн – ред.), щоб не повторювати помилку, що в Будапештському меморандумі, коли це виявився просто папірець.

Хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм з конкретними гарантіями безпеки для України, де країни-гаранти діятимуть за аналогом 5 статті НАТО, але навіть жорсткіше, бо є механізм мотивації. Ми кажемо – протягом трьох днів мають відбуватися консультації, це може бути агресія, гібридна війна, замаскована війна під будь-який формат.

Після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом – усього того, що нам зараз так необхідне і ми не можемо отримати.

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Така наша пропозиція. Кого ми бачимо серед гарантів – країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право.

Звісно, у нас неврегульовані питання із ОРДЛО та Кримом, тому тимчасово гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень.

Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України з точки зору безпеки.

Також ці гаранти мають допомагати вступати Україні до ЄС".

Нагадаємо: Україна зможе підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

Теми: переговоривійна
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