Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів – Арахамія

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дає можливість швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі воєнної загрози.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Деталі: За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

Він підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість себе якісно захистити, для чого потрібне відповідне оборонне озброєння.

Пряма мова: "І окрім цього, можливість мобілізувати резервістів дуже швидко, як це зроблено у Швейцарії і в Ізраїлі. У нас зараз є для цього всі передумови. У нас є велика кількість територіальної оборони, сили національного спротиву.

І ми так бачимо: що буде армія і буде, умовно, ще мільйон людей, які кожного року один чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них є зброя. Тут дискусійне питання – чи вони мають право зберігати цю зброю вдома, чи у спеціальній оружейній кімнаті неподалік.

І у разі агресії у нас ще плюс мільйон вже навчених солдатів. Але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного місяця".