Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів – Арахамія

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дає можливість швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі воєнної загрози.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Деталі: За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

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Він підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість себе якісно захистити, для чого потрібне відповідне оборонне озброєння.

Пряма мова: "І окрім цього, можливість мобілізувати резервістів дуже швидко, як це зроблено у Швейцарії і в Ізраїлі. У нас зараз є для цього всі передумови. У нас є велика кількість територіальної оборони, сили національного спротиву.

І ми так бачимо: що буде армія і буде, умовно, ще мільйон людей, які кожного року один чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них є зброя. Тут дискусійне питання – чи вони мають право зберігати цю зброю вдома, чи у спеціальній оружейній кімнаті неподалік.

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І у разі агресії у нас ще плюс мільйон вже навчених солдатів. Але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного місяця".