Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів – Арахамія

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 00:33
фото Ельдара Сарахмана, УП

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дає можливість швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі воєнної загрози.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Деталі: За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

Він підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість себе якісно захистити, для чого потрібне відповідне оборонне озброєння.

Пряма мова: "І окрім цього, можливість мобілізувати резервістів дуже швидко, як це зроблено у Швейцарії і в Ізраїлі. У нас зараз є для цього всі передумови. У нас є велика кількість територіальної оборони, сили національного спротиву.

І ми так бачимо: що буде армія і буде, умовно, ще мільйон людей, які кожного року один чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них є зброя. Тут дискусійне питання – чи вони мають право зберігати цю зброю вдома, чи у спеціальній оружейній кімнаті неподалік.

І у разі агресії у нас ще плюс мільйон вже навчених солдатів. Але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного місяця".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: переговориАрахаміяЗбройні сили
Головне сьогодні

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

Усі новини...
Останні новини
07:09
Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях
06:30
Одеса: Росіяни завдали ракетного удару
06:00
Шольц пообіцяв нові санкції проти Росії, Джонсон буде його підштовхувати
05:00
Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу — Україні треба зброя
04:10
фотоОприлюднені супутникові фото братської могили в Бучі
03:15
У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США
02:30
Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів
01:53
фотоКомандування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Росіяни почали виходити з області
01:11
Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол
Усі новини...