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Украина хочет иметь возможность в случае угрозы мобилизовать миллион резервистов – Арахамия

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 00:33
фото Эльдара Сарахмана, УП

Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета", которая позволяет быстро мобилизовать до миллиона резервистов в случае военной угрозы.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам

Детали: По словам Арахамии, Украина консультировалась с израильскими экспертами, которые выразили мнение, что нашей стране "больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета".

Он подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя, для чего нужно соответствующее оборонное вооружение.

Прямая речь: "И кроме того, возможность мобилизовать резервистов очень быстро, как это сделано в Швейцарии и Израиле. У нас сейчас есть для этого все предпосылки. У нас есть множество территориальной обороны, силы национального сопротивления.

И мы так видим: что будет армия и будет, условно, еще миллион человек, которые каждый год один или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них есть оружие. Здесь дискуссионный вопрос – имеют ли они право хранить это оружие дома, или в специальной оружейной комнате неподалеку.

И в случае агрессии у нас еще плюс миллион уже обученных солдат. Но государство не тратит средства на их содержание каждый месяц".

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Темы: переговорыАрахамия Вооруженные силы
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