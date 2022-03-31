Украина хочет иметь возможность в случае угрозы мобилизовать миллион резервистов – Арахамия

Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета", которая позволяет быстро мобилизовать до миллиона резервистов в случае военной угрозы.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам

Детали: По словам Арахамии, Украина консультировалась с израильскими экспертами, которые выразили мнение, что нашей стране "больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета".

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Он подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя, для чего нужно соответствующее оборонное вооружение.

Прямая речь: "И кроме того, возможность мобилизовать резервистов очень быстро, как это сделано в Швейцарии и Израиле. У нас сейчас есть для этого все предпосылки. У нас есть множество территориальной обороны, силы национального сопротивления.

И мы так видим: что будет армия и будет, условно, еще миллион человек, которые каждый год один или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них есть оружие. Здесь дискуссионный вопрос – имеют ли они право хранить это оружие дома, или в специальной оружейной комнате неподалеку.

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И в случае агрессии у нас еще плюс миллион уже обученных солдат. Но государство не тратит средства на их содержание каждый месяц".