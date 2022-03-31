Москва заплатить за агресію - Київ напрацьовує спосіб вилучили активи РФ у світі

Українські дипломати активно працюють над тим, аби віднайти схему, за якою Україна отримає арештовані по всьому світу активи РФ у вигляді компенсації за ту шкоду, яку нанесла Москва нашій державі під час воєнних дій.

Джерело: очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам

Пряма мова: "Чи це будуть судові позови у міжнародних судах, це тривалий процес. Чи це будуть судові позови а потім мирна угода – бо вони (РФ - УП) наприклад, скажуть, давайте не будемо судитися, ось вам мирна компенсація.

Ми кажемо про те, що Росії не вдасться цього уникнути. Тим паче, що вже є застава (арештовані активи РФ у світі – УП). Але чекати цих грошей можна ще довго, і сперечатися за них у судах. Активи заарештовані у різних країнах, над цим зараз працюють наші дипломати".