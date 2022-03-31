Москва заплатит за агрессию - Киев нарабатывает способ изъять активы РФ по всему миру

Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы составить схему, по которой Украина получит арестованные по всему миру активы РФ в виде компенсации за ущерб, нанесенный Москвой нашему государству во время военных действий.

Источник: глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам

Прямая речь: "Будут ли это судебные иски в международных судах, это длительный процесс. Будут ли это судебные иски, а затем мирное соглашение – потому что они (РФ - УП) например, скажут, давайте не будем судиться, вот вам мирная компенсация.

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Мы говорим о том, что России не удастся этого избежать. Тем более что уже есть залог (арестованные активы РФ в мире – УП). Но ждать этих денег можно еще долго и оспаривать их в судах. Активы арестованы в разных странах, над этим сейчас трудятся наши дипломаты".