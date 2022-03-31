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Турки частіше звинувачують у війні в Україні НАТО, аніж РФ – опитування

Четвер, 31 березня 2022, 01:19

Майже половина турків покладають провину за війну в Україні на НАТО та США.

Як повідомляє "Європейська правда",  такі дані містяться в опитуванні, проведеному Metropoll та оприлюдненому на турецькому опозиційному медіа Ahval.

Зокрема, 48,3% турецьких респондентів покладають провину на США та НАТО, попри те, що Туреччина сама є членом Альянсу.

Провину РФ у розв’язуванні війни вбачають біля 34% респондентів, а ще 7,5% - звинувачують Київ. 

Видання зазначає, що оцінки респондентів мало залежать від їх політичних симпатій. Зокрема, провину НАТО та США у війні вбачають 49% виборців партії президента Ердогана і 48,2% виборців опозиційної Народно-республіканської партії.

Нагадаємо, Туреччина підтримує територіальну цілісність України та закликає РФ до припинення вогню, але не стала вводити санкції проти РФ.

Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина буде раджа переїзду до себе російських олігархів, які потрапили під західні санкції. 

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Теми: ТуреччинаНАТОвійна
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