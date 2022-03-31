Турки частіше звинувачують у війні в Україні НАТО, аніж РФ – опитування

Майже половина турків покладають провину за війну в Україні на НАТО та США.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані містяться в опитуванні, проведеному Metropoll та оприлюдненому на турецькому опозиційному медіа Ahval.

Зокрема, 48,3% турецьких респондентів покладають провину на США та НАТО, попри те, що Туреччина сама є членом Альянсу.

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Провину РФ у розв’язуванні війни вбачають біля 34% респондентів, а ще 7,5% - звинувачують Київ.

Видання зазначає, що оцінки респондентів мало залежать від їх політичних симпатій. Зокрема, провину НАТО та США у війні вбачають 49% виборців партії президента Ердогана і 48,2% виборців опозиційної Народно-республіканської партії.

Нагадаємо, Туреччина підтримує територіальну цілісність України та закликає РФ до припинення вогню, але не стала вводити санкції проти РФ.

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Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина буде раджа переїзду до себе російських олігархів, які потрапили під західні санкції.