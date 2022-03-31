Турки чаще обвиняют НАТО в украинской войне, чем РФ - опрос
Четверг, 31 марта 2022, 01:19
Почти половина турок возлагают вину за войну в Украине в НАТО и США.
Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в опросе, проведенном Metropoll и обнародованном на турецком оппозиционном медиа Ahval.
В частности, 48,3% турецких респондентов возлагают вину на США и НАТО, несмотря на то, что Турция сама является членом Альянса.
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Вину РФ в развязывании войны усматривают около 34% респондентов, а еще 7,5% - обвиняют Киев.
Турция поддерживает территориальную целостность Украины и призывает РФ к прекращению огня, но не стала вводить санкции против РФ.
Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет раджа переезда к себе российских олигархов, попавших под западные санкции.
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