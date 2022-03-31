Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турки чаще обвиняют НАТО в украинской войне, чем РФ - опрос

Четверг, 31 марта 2022, 01:19

Почти половина турок возлагают вину за войну в Украине в НАТО и США.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в опросе, проведенном Metropoll и обнародованном на турецком оппозиционном медиа Ahval.

В частности, 48,3% турецких респондентов возлагают вину на США и НАТО, несмотря на то, что Турция сама является членом Альянса.

Вину РФ в развязывании войны усматривают около 34% респондентов, а еще 7,5% - обвиняют Киев.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и призывает РФ к прекращению огня, но не стала вводить санкции против РФ.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция будет раджа переезда к себе российских олигархов, попавших под западные санкции.

Темы: ТурцияНАТОвойна
Главное сегодня

Кто пошел в "гауляйтеры", делайте себе прописку в Ростове – Зеленский

Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

В Сербии разгорелся скандал из-за продажи оружия Украине

Генерал-майор СБУ "понизил" себя до рядового, чтобы сбежать за границу - ГБР

дополненоОдесская область: россияне нанесли ракетный удар, есть пострадавшие

Кличко просит не возвращаться в Киев: риск умереть – высокий

Все новости...
Турция
Абрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник
Делегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию
Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул: стало известно время начала
Последние новости
05:32
США предоставят Украине средства защиты от химического оружия
04:48
Россияне повредили в Украине более 50 объектов культуры – ЮНЕСКО
04:20
США предоставят Украине еще военной помощи на 300 млн долларов
04:04
Чтобы снизить уровень напряжения – США отложили испытание ракеты Minuteman III
03:52
На Харьковщине самой горячей точкой остается Изюм – глава ОВА
03:20
Ради украинских беженцев – в Молдове объяснили, почему не вводят санкции против РФ
02:44
фотоВСУ освободили еще одно село на Черниговщине
02:10
Хакеры слили данные российского завода, где производят запчасти для ЗРК
02:08
Мукачево переименует улицы, названные в честь россиян
01:49
Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ
Все новости...