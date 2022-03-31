Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: У Тростянці загарбники замінували цвинтар

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 01:24
Тростянець, фото з Facebook Живицького

У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар.

На жаль загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку.

Так само собака врятувала життя своїй хазяйці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці".

Нагадаємо: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. 

Теми: Сумська областьвійна
Головне сьогодні

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

Усі новини...
Сумська область
На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН – голова ОВА
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка 
Росіяни влаштували провокацію і спалили пункт пропуску – голова Сумської ОВА
Останні новини
07:09
Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях
06:30
Одеса: Росіяни завдали ракетного удару
06:00
Шольц пообіцяв нові санкції проти Росії, Джонсон буде його підштовхувати
05:00
Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу — Україні треба зброя
04:10
фотоОприлюднені супутникові фото братської могили в Бучі
03:15
У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США
02:30
Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів
01:53
фотоКомандування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Росіяни почали виходити з області
01:11
Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол
Усі новини...