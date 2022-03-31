Сумщина: У Тростянці загарбники замінували цвинтар
У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.
Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні
Пряма мова: "На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар.
На жаль загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку.
Так само собака врятувала життя своїй хазяйці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці".
Нагадаємо: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.