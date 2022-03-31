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Сумщина: У Тростянці загарбники замінували цвинтар

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 01:24
Сумщина: У Тростянці загарбники замінували цвинтар
Тростянець, фото з Facebook Живицького

У Тростянці Сумської області, який перебував в окупації російських військ, загарбники замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар.

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На жаль загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку.

Так само собака врятувала життя своїй хазяйці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці".

Нагадаємо: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. 

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Теми: Сумська областьвійна
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