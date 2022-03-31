Сумщина: В Тростянце захватчики заминировали кладбище

В Тростянце Сумской области, находившемся в оккупации российских войск, захватчики заменяли многие объекты, в том числе и кладбище.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много заминирований, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище.

К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку.

Так же собака спасла жизнь своей хозяйке – она побежала вперед и тоже попала в растяжку, взорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке".