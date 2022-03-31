На Сумщину їде 7 фур гуманітарної допомоги ООН – голова ОВА
Четвер, 31 березня 2022, 01:50
У Сумську область прибуде гуманітарний конвой ООН – 7 фур гуманітарної допомоги.
Джерело: відеозвернення голови Сумської ОВА/ОДА Дмитра Живицького
Пряма мова: "Завтра (31 березня – ред.) до нас заходить великий гуманітарний конвой, організований Організацією Об’єднаний Націй, – 7 ООНівських фур прибувають на Сумщину.
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Деякі з них поїдуть до міста Тростянець (звільненого від ворожих військ – ред.)".
Деталі: Живицький повідомив, що, крім речей першої необхідності, продуктів харчування, у Сумську область привезуть велику кількість поліетиленової плівки.
Нею закриватимуть "розбиті вікна, щоб у будинках, будівлях, квартирах було тепло, і щоб можна було зберегти майно від дощу, інших погодних умов".
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