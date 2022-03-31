В Сумскую область едет 7 фур гуманитарной помощи ООН – председатель ОВА
Четверг, 31 марта 2022, 01:50
В Сумскую область прибудет гуманитарный конвой ООН – 7 фур гуманитарной помощи.
Источник: видеообращение председателя Сумской ОВА/ОДА Дмитрия Живицкого
Прямая речь: "Завтра (31 марта – ред.) к нам заходит большой гуманитарный конвой, организованный Организацией Объединенный Наций, – 7 ООНовских фур прибывают в Сумскую область.
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Некоторые из них поедут в город Тростянец (освобожденный от вражеских войск – ред.)".
Детали: Живицкий сообщил, что, кроме вещей первой необходимости продуктов питания, в Сумскую область привезут большое количество полиэтиленовой пленки.
Ею будут закрывать "разбитые окна, чтобы в домах, зданиях, квартирах было тепло и чтобы можно было сохранить имущество от дождя, других погодных условий".
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