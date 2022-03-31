В Сумскую область едет 7 фур гуманитарной помощи ООН – председатель ОВА

В Сумскую область прибудет гуманитарный конвой ООН – 7 фур гуманитарной помощи.

Источник: видеообращение председателя Сумской ОВА/ОДА Дмитрия Живицкого

Прямая речь: "Завтра (31 марта – ред.) к нам заходит большой гуманитарный конвой, организованный Организацией Объединенный Наций, – 7 ООНовских фур прибывают в Сумскую область.

Некоторые из них поедут в город Тростянец (освобожденный от вражеских войск – ред.)".

Детали: Живицкий сообщил, что, кроме вещей первой необходимости продуктов питания, в Сумскую область привезут большое количество полиэтиленовой пленки.

Ею будут закрывать "разбитые окна, чтобы в домах, зданиях, квартирах было тепло и чтобы можно было сохранить имущество от дождя, других погодных условий".