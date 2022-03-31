Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумскую область едет 7 фур гуманитарной помощи ООН – председатель ОВА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 01:50
В Сумскую область едет 7 фур гуманитарной помощи ООН – председатель ОВА
фото: Getty Images

В Сумскую область прибудет гуманитарный конвой ООН – 7 фур гуманитарной помощи.

Источник: видеообращение председателя Сумской ОВА/ОДА Дмитрия Живицкого

Прямая речь: "Завтра (31 марта – ред.) к нам заходит большой гуманитарный конвой, организованный Организацией Объединенный Наций, – 7 ООНовских фур прибывают в Сумскую область.

Реклама:

Некоторые из них поедут в город Тростянец (освобожденный от вражеских войск – ред.)".

Детали: Живицкий сообщил, что, кроме вещей первой необходимости продуктов питания, в Сумскую область привезут большое количество полиэтиленовой пленки.

Ею будут закрывать "разбитые окна, чтобы в домах, зданиях, квартирах было тепло и чтобы можно было сохранить имущество от дождя, других погодных условий".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнаООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Сумская область
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: