Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США щодня відправляють військову допомогу Україні – Пентагон

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 02:37
США щодня відправляють військову допомогу Україні – Пентагон
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Штати відправили в Україну перші літаки з оборонною допомогою, яка передбачає 30 партій зброї.

Джерело: речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Поставки надходять до цього регіону щодня, в тому числі, впродовж останніх 24 годин.

Реклама:

Ми вже відправили перші півдесятка (вантажних літаків – ред.) з приблизно 30-ти у межах тих $800 мільйонів, які ухвалив президент".

Деталі: Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові й протиповітряні системи. У цьому зв’язку він вкотре звернув увагу на ефективне використання ЗСУ цих зразків озброєнь.

Коментуючи ситуацію щодо переміщення російських військ на Київському і Чернігівському напрямі, він зазначив, що за останні 24 години Пентагон спостерігав початок перегрупування менше 20% сил, які входять до складу батальйонних тактичних груп поблизу Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Частина з них передислокується в Білорусь, але жоден з підрозділів не повернувся до свого постійного гарнізону.

Кірбі також додав, що американська розвідка спостерігає деякі переміщення росіян у районі Чернігова й Сум.

"За нашою оцінкою, вони планують переоснастити ці війська, поповнити їх запасами, а потім, ймовірно, використають їх будь-де в Україні", – зауважив представник Пентагону.

Він також зазначив, що росіяни, скоріше за все, продовжать свою практику бомбардування українських мирних міст, у тому числі столиці.

Нагадаємо: Міністерство оборони США попередило, що хоча "невелика кількість" російських військ відійшла від Києва "в останній день або близько того", Росія все ще може застосувати "масову жорстокість" до країни, зокрема до столиці.

Теми: СШАвійназброяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: