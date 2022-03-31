США щодня відправляють військову допомогу Україні – Пентагон

Штати відправили в Україну перші літаки з оборонною допомогою, яка передбачає 30 партій зброї.

Джерело: речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Поставки надходять до цього регіону щодня, в тому числі, впродовж останніх 24 годин.

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Ми вже відправили перші півдесятка (вантажних літаків – ред.) з приблизно 30-ти у межах тих $800 мільйонів, які ухвалив президент".

Деталі: Кірбі підкреслив, що відправки включають озброєння, якого українські сили потребують найбільше, в тому числі протитанкові й протиповітряні системи. У цьому зв’язку він вкотре звернув увагу на ефективне використання ЗСУ цих зразків озброєнь.

Коментуючи ситуацію щодо переміщення російських військ на Київському і Чернігівському напрямі, він зазначив, що за останні 24 години Пентагон спостерігав початок перегрупування менше 20% сил, які входять до складу батальйонних тактичних груп поблизу Києва.

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Частина з них передислокується в Білорусь, але жоден з підрозділів не повернувся до свого постійного гарнізону.

Кірбі також додав, що американська розвідка спостерігає деякі переміщення росіян у районі Чернігова й Сум.

"За нашою оцінкою, вони планують переоснастити ці війська, поповнити їх запасами, а потім, ймовірно, використають їх будь-де в Україні", – зауважив представник Пентагону.

Він також зазначив, що росіяни, скоріше за все, продовжать свою практику бомбардування українських мирних міст, у тому числі столиці.

Нагадаємо: Міністерство оборони США попередило, що хоча "невелика кількість" російських військ відійшла від Києва "в останній день або близько того", Росія все ще може застосувати "масову жорстокість" до країни, зокрема до столиці.