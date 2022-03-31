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США ежедневно отправляют военную помощь Украине – Пентагон

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 02:37
США ежедневно отправляют военную помощь Украине – Пентагон
Джон Кирби, фото: Getty Images

Штаты отправили в Украину первые самолеты с оборонной помощью, предусматривающей 30 партий оружия.

Источник: спикер Министерства обороны США Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Поставки поступают в этот регион ежедневно, в том числе на протяжении последних 24 часов.

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Мы уже отправили первые полдесятка (грузовых самолетов – ред.) из примерно 30 в пределах тех $800 миллионов, которые принял президент".

Детали: Кирби подчеркнул, что отправки включают вооружение, в котором украинские силы нуждаются больше всего, в том числе противотанковые и противовоздушные системы. В этой связи он в очередной раз обратил внимание на эффективное использование ВСУ этих образцов вооружений.

Комментируя ситуацию по перемещению российских войск на Киевском и Черниговском направлении, он отметил, что за последние 24 часа Пентагон наблюдал начало перегруппировки менее 20% сил, входящих в состав батальонных тактических групп вблизи Киева.

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Часть из них передислоцируется в Беларусь, но ни одно из подразделений не вернулось в свой постоянный гарнизон.

Кирби также добавил, что американская разведка наблюдает некоторые перемещения россиян в районе Чернигова и Сум.

"По нашей оценке, они планируют переоснастить эти войска, пополнить их запасами, а затем, вероятно, используют их где угодно в Украине", - заметил представитель Пентагона.

Он также отметил, что россияне, скорее всего, продолжат свою практику бомбардировки украинских мирных городов, в том числе столицы.

Напомним: Министерство обороны США предупредило, что, хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева "в последний день или около того", Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в том числе к столице.

Темы: СШАвойнаоружиеУкраина
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