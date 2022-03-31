Німеччина продовжить платити за російський газ у євро – ЗМІ

У Берліні заявили, що, всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії продовжать здійснювати платежі за газ у євро.

Джерело: офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом РФ Владіміром Путіним, цитує DW

Пряма мова: "Угода країн G7 залишається в силі".

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Деталі: За словами речника німецького уряду, Путін повторив, що з 1 квітня в Росії діє закон, згідно з яким постачання газу мають оплачуватися у рублях.

Проте для європейських компаній нічого не зміниться: платежі, як і раніше, будуть проводитися виключно в євро і, як і досі, переказуватися на рахунки "Газпромбанку", який не потрапив під санкції, запроваджені через агресію Росії проти України.

Потім банк конвертує гроші у рублі.

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Шольц, за словами Гебештрайта, не погодився на цю процедуру, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.

Водночас, за інформацією прес-служби Кремля, Путін обґрунтував перекази платежів у рублі тим, що "валютні резерви Банку Росії, порушуючи норми міжнародного права, були заморожені державами-членами Європейського Союзу".

Таким чином ЄС відреагував на війну Росії проти України. Президент РФ минулого тижня заявив, що відтепер платежі в євро та доларах не мають жодної цінності для Росії.

Нагадаємо: Шольц відхилив вимогу Росії про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях – оскільки більшість існуючих угод про купівлю газу вимагають оплати у євро чи доларах США.