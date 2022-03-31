Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина продовжить платити за російський газ у євро – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 31 березня 2022, 03:23
Шольц, фото: Getty Images

У Берліні заявили, що, всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії продовжать здійснювати платежі за газ у євро.

Джерело: офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт за результатами телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом РФ Владіміром Путіним, цитує DW

Пряма мова: "Угода країн G7 залишається в силі".

Деталі: За словами речника німецького уряду, Путін повторив, що з 1 квітня в Росії діє закон, згідно з яким постачання газу мають оплачуватися у рублях.

Проте для європейських компаній нічого не зміниться: платежі, як і раніше, будуть проводитися виключно в євро і, як і досі, переказуватися на рахунки "Газпромбанку", який не потрапив під санкції, запроваджені через агресію Росії проти України.

Потім банк конвертує гроші у рублі.

Шольц, за словами Гебештрайта, не погодився на цю процедуру, а попросив натомість надати письмову інформацію про це.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за інформацією прес-служби Кремля, Путін обґрунтував перекази платежів у рублі тим, що "валютні резерви Банку Росії, порушуючи норми міжнародного права, були заморожені державами-членами Європейського Союзу".

Таким чином ЄС відреагував на війну Росії проти України. Президент РФ минулого тижня заявив, що відтепер платежі в євро та доларах не мають жодної цінності для Росії.

Нагадаємо: Шольц відхилив вимогу Росії про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях – оскільки більшість існуючих угод про купівлю газу вимагають оплати у євро чи доларах США.

Теми: НімеччинаРосіягаз
Головне сьогодні

Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

Усі новини...
Німеччина
Уряд Німеччини запропонує Україні довгий список зброї і обладнання - Spiegel
Німеччина "в цілому" готова стати гарантом безпеки для України
Німеччина активувала надзвичайний план на випадок зупинки газопостачання з РФ
Останні новини
08:53
161 дитина загинула в Україні через збройну агресію РФ – прокурори
08:44
відеоУ ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл, але це ще не все
08:33
Глава британської розвідки: Страти в Україні були частиною плану Путіна щодо вторгнення
08:24
Миколаїв зазнав кількох ракетних ударів
07:58
Два волонтери загинули під обстрілом у Новодружеську на Луганщині
07:09
Відео, фотоЗеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях
07:08
Орбан назвав Зеленського в числі противників свого режиму
07:05
Зведення Генштабу: РФ почала мобілізацію резервістів, хоче набрати 60 тисяч вояк
06:30
Одеса: Росіяни другу ніч поспіль завдали ракетного удару
06:00
Шольц пообіцяв нові санкції проти Росії, Джонсон буде його підштовхувати
Усі новини...