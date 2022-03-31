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Германия продолжит платить за российский газ в евро – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 марта 2022, 03:23
Германия продолжит платить за российский газ в евро – СМИ
Шольц, фото: Getty Images

В Берлине заявили, что вопреки требованиям Путина немецкие компании продолжат осуществлять платежи за газ в евро.

Источник: официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт по результатам телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, цитирует DW

Прямая речь: "Соглашение стран G7 остается в силе".

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Детали: По словам пресс-секретаря немецкого правительства, Путин повторил, что с 1 апреля в России действует закон, согласно которому поставки газа должны оплачиваться в рублях.

Однако для европейских компаний ничего не изменится: платежи по-прежнему будут производиться исключительно в евро и по-прежнему переводиться на счета "Газпромбанка", который не попал под санкции, введенные из-за агрессии России против Украины.

Затем банк конвертирует деньги в рубли.

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Шольц, по словам Гебештрайта, не согласился на эту процедуру, а попросил предоставить письменную информацию об этом.

В то же время, по информации пресс-службы Кремля, Путин обосновал переводы платежей в рубли тем, что "валютные резервы Банка России в нарушение норм международного права были заморожены государствами-членами Европейского Союза".

Таким образом, ЕС отреагировал на войну России против Украины. Президент РФ на прошлой неделе заявил, что теперь платежи в евро и долларах не имеют никакой ценности для России.

Темы: ГерманияРосcиягаз
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