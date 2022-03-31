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Розвідка Британії: Росіяни в Україні збили свій же літак

Анастасія КалатурЧетвер, 31 березня 2022, 04:13

Росіяни випадково збили один зі своїх літаків в Україні.

Джерело: глава британської радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флемінг, посилаючись на нові розвіддані, якого цитує Reuters

Деталі: Флемінг також сказав, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, були деморалізовані та погано екіпіровані.

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Флемінг заявив, що президент РФ Володимир Путін помилився в оцінці ситуації, недооцінивши як опір українського народу, так і рішучість Заходу, який покарав Москву санкціями. У GCHQ вважають, що радники Путіна бояться сказати йому правду.

Що передувало: Дещо раніше і в США повідомляли про те, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду.

Нагадаємо: Про те, що в Чорному морі російський корабель збив свій військовий літак, повідомлялося також 26 лютого.

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Довідково: GCHQ, Центр урядового зв'язку Великої Британії - спецслужба, що відповідає за  радіоелектронну розвідку та захист інформації органів уряду й армії.Вона входить до складу Об'єднаного розвідувального комітету спільно з MI5 та "MI6".

Теми: Велика БританіяРосія
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