Разведка Британии: Россияне в Украине сбили свой же самолет

Россияне случайно сбили один из своих самолетов в Украине.

Источник: глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, ссылаясь на новые разведданные, которого цитирует Reuters

Детали: Флеминг также сказал, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, деморализованы и плохо экипированы.

Флеминг заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибся в оценке ситуации, недооценив как сопротивление украинского народа, так и решимость Запада, наказавшего Москву санкциями. В GCHQ полагают, что советники Путина боятся сказать ему правду.

Что предшествовало: Несколько ранее и в США сообщали о том, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду.

Напомним: О том, что в Черном море российский корабль сбил свой военный самолет, сообщалось также 26 февраля.

Справка: GCHQ, Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба, отвечающая за радиоэлектронную разведку и защиту информации органов правительства и армии. Она входит в состав Объединенного разведывательного комитета вместе с MI5 и MI6.