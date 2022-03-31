Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: Россияне в Украине сбили свой же самолет

Анастасия КалатурЧетверг, 31 марта 2022, 04:13

Россияне случайно сбили один из своих самолетов в Украине.

Источник: глава британской радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флемминг, ссылаясь на новые разведданные, которого цитирует Reuters

Детали: Флеминг также сказал, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, деморализованы и плохо экипированы.

Флеминг заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибся в оценке ситуации, недооценив как сопротивление украинского народа, так и решимость Запада, наказавшего Москву санкциями. В GCHQ полагают, что советники Путина боятся сказать ему правду.

Что предшествовало: Несколько ранее и в США сообщали о том, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду.

Напомним: О том, что в Черном море российский корабль сбил свой военный самолет, сообщалось также 26 февраля.

Справка: GCHQ, Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба, отвечающая за радиоэлектронную разведку и защиту информации органов правительства и армии. Она входит в состав Объединенного разведывательного комитета вместе с MI5 и MI6.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияРосcия
Главное сегодня

Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США

Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ

Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

фотоВ Буче нашли "братскую могилу", где похоронены почти 300 человек, на улицах десятки трупов

Шольц призывал Зеленского отказаться от НАТО, чтобы предотвратить войну - WSJ

Если украинцы на референдуме поддержат курс на НАТО, будут еще одни переговоры – Арахамия

Все новости...
Великобритания
Британия запретила обслуживание судов и самолетов олигархов из РФ
Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины
Последние новости
07:49
Российские истребители страдают от украинской ПВО – британская разведка
07:11
фотоВраг атаковал Одессу с воздуха – СМИ
06:47
Сводка штаба: командиры вражеской дивизии отказываются воевать
06:37
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины" – глава МИД Британии
05:45
Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая – разведка США
05:04
Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
04:33
График эвакуационных поездов на 3 апреля
04:14
Зеленский наградил орденами и медалями еще 131 военного
03:54
фотоВ Нью-Йорке сотни людей вышли поддержать ВСУ
03:28
Британия хочет вооружить Украину для обороны Одессы – СМИ
Все новости...