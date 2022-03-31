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Зведення Генштабу: РФ намагається сформувати окупаційні органи влади, набирає "працівників"

Анастасія КалатурЧетвер, 31 березня 2022, 07:29

Керівництво РФ готується формувати на тимчасово окупованих територіях свої окупаційні органи влади - в Росії відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, яких в подальшому направлять в Україну.

Джерело: Генштаб

Деталі:  На Херсонщині для створення на території області чергової псевдореспубліки   "працюють" співробітники ФСБ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ. Їхня робота полягає в тому, щоб проводити так звану "роз’яснювальну роботу" з місцевими органами влади та населенням. Вони показують  відеосюжети з підставними особами.

Окупанти дедалі більш деморалізовані.

У підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій  від посад усунули двох командирів взводів.  Для роз’яснювальної роботи до частини в Ясинівці Донецької області  приїде заступник командира бригади з воєнно-політичної роботи.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу - численні відмови від служби та небажання підписувати контракти "строковиками".

На території Білорусі переміщується військова техніка ЗС РФ, ймовірно, для перегрупування підрозділів та створення резерву.

ВІДЕО ДНЯ

На залишених ворогом територіях Київської області – непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

ЗСУ продовжують оборонні операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Зокрема на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 ворожих атак, знищено 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Угруповання  Повітряних Сил ЗСУ уразило   4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Теми: війна
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