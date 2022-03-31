Зведення Генштабу: РФ намагається сформувати окупаційні органи влади, набирає "працівників"

Керівництво РФ готується формувати на тимчасово окупованих територіях свої окупаційні органи влади - в Росії відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, яких в подальшому направлять в Україну.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Херсонщині для створення на території області чергової псевдореспубліки "працюють" співробітники ФСБ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ. Їхня робота полягає в тому, щоб проводити так звану "роз’яснювальну роботу" з місцевими органами влади та населенням. Вони показують відеосюжети з підставними особами.

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Окупанти дедалі більш деморалізовані.

У підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій від посад усунули двох командирів взводів. Для роз’яснювальної роботи до частини в Ясинівці Донецької області приїде заступник командира бригади з воєнно-політичної роботи.

У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу - численні відмови від служби та небажання підписувати контракти "строковиками".

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На території Білорусі переміщується військова техніка ЗС РФ, ймовірно, для перегрупування підрозділів та створення резерву.

На залишених ворогом територіях Київської області – непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

ЗСУ продовжують оборонні операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Зокрема на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 ворожих атак, знищено 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ уразило 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.