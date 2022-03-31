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Сводка Генштаба: РФ пытается сформировать оккупационные органы власти, набирает "работников"

Анастасия КалатурЧетверг, 31 марта 2022, 07:29

Руководство РФ готовится формировать на временно оккупированных территориях свои оккупационные органы власти - в России отбирают сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которых в дальнейшем направят в Украину.

Источник: Генштаб

Детали:  В Херсонской области для создания на территории области очередной псевдореспублики "работают" сотрудники ФСБ, 652-й группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления Генштаба РФ. Их работа состоит в том, чтобы проводить так называемую "разъяснительную работу" с местными органами власти и населением. Они показывают видеосюжеты с подставными лицами.

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Оккупанты все более деморализованы.

В подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранили двух командиров взводов. Для разъяснительной работы в Ясиновке Донецкой области приедет заместитель командира бригады по военно-политической работе.

В соединениях и частях Балтийского флота, в том числе 79-й отдельной мотострелковой бригады 11-го армейского корпуса – многочисленные отказы от службы и нежелание подписывать контракты "срочниками".

ВИДЕО ДНЯ

На территории Беларуси перемещается военная техника ВС РФ, вероятно, для перегруппировки подразделений и создания резерва.

На оставленных врагом территориях Киевской области – нередкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

ВСУ продолжают оборонные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Во всех направлениях противник успешно сдерживается, на отдельных – наши войска осуществляют успешные контратаки.

В частности, на Донецком и Луганском направлениях отражены 5 вражеских атак, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

Группировка Воздушных Сил ВСУ поразила 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

Темы: война
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