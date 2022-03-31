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Луганщина: від обстрілів росіян загорілися школа і нафтове сховище

Анастасія КалатурЧетвер, 31 березня 2022, 07:53

У Сєвєродонецьку через обстріли росіян загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць

Крім того, в Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена, але не загорілася.

Дослівно: "Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив "руський мир".

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Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані".

Теми: війнаЛуганська область
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