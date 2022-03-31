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Луганщина: від обстрілів росіян загорілися школа і нафтове сховище

Анастасія КалатурЧетвер, 31 березня 2022, 07:53

У Сєвєродонецьку через обстріли росіян загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць

Крім того, в Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5, у Рубіжному – 1. Низка будинків пошкоджена, але не загорілася.

Дослівно: "Росіяни б’ють зі всіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив "руський мир".

Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та градів. Рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки. Як і постраждалих. Дві людини загинули, двоє дітей у важкому стані".

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Теми: війнаЛуганська область
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