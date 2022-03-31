Луганщина: от обстрелов россиян загорелись школа и нефтяное хранилище

В Северодонецке из-за обстрелов россиян загорелась школа, а в Лисичанске – нефтяное хранилище.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: Пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц

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Кроме того, в Лисичанске от огня россиян запылали 9 жилых домов, в Северодонецке – 5, в Рубежном – 1. Ряд домов поврежден, но не загорелся.

Дословно: "Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, вероятно, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир".

Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и градов. Счет разрушенных домов шел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии".