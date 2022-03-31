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Ворожий снаряд зруйнував газопровід у Харкові, ремонт наразі неможливий

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 10:22
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Внаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тисяч споживачів залишилися без газу.

Джерело: "Харківміськгаз" у Facebook

Дослівно: "Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм.

Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів".

Деталі: Наголошується, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу.

Що передувало: У середу ввечері російські окупанти вели хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.

Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено газопровід, виникла пожежа.

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Теми: Харківвійна
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