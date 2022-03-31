Ворожий снаряд зруйнував газопровід у Харкові, ремонт наразі неможливий
Внаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тисяч споживачів залишилися без газу.
Джерело: "Харківміськгаз" у Facebook
Дослівно: "Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм.
Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів".
Деталі: Наголошується, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу.
Що передувало: У середу ввечері російські окупанти вели хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.
Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено газопровід, виникла пожежа.