Ворожий снаряд зруйнував газопровід у Харкові, ремонт наразі неможливий

Внаслідок обстрілу російських військ у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску, близько 34 тисяч споживачів залишилися без газу.

Джерело: "Харківміськгаз" у Facebook

Дослівно: "Черговим прямим попаданням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм.

Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисячі споживачів".

Деталі: Наголошується, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу.

Що передувало: У середу ввечері російські окупанти вели хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.

Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено газопровід, виникла пожежа.