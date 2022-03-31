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Вражеский снаряд разрушил газопровод в Харькове, ремонт пока невозможен

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 10:22
скриншот

В результате обстрела российских войск в Харькове разрушен подземный газопровод среднего давления, около 34 тысяч потребителей остались без газа.

Источник: "Харківміськгаз" в Facebook

Дословно: "Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм.

Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тысяч потребителей".

Детали: Отмечается, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на этом участке газопровода.

Что предшествовало: В среду вечером российские оккупанты вели хаотический огонь по Харькову из разных видов вооружения, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

В результате обстрела Харькова был поврежден газопровод, возник пожар.

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Темы: Харьковвойна
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