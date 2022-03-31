Кіборг Вальтер загинув у бою під Києвом

У боях під Києвом загинув учасник оборони Донецького аеропорту, десантник Тарас Коваль з позивним "Вальтер".

Джерело: засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у Facebook

Пряма мова Дейнеги: "Кілька моїх хороших знайомих вже загинуло на цій війні. Але Тарас Коваль був особливим.

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Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. В 2014 пройшов майже все, включно з ДАП. Лишився таким же спокійним флегматом. Не вмів брехати, бо все було написано на його чесному трохи дитячому лиці.

Вчора він загинув під Києвом, захищаючи нас з вами".

Деталі: Дейнега додав, що не хоче, щоб до Коваля відчували жаль чи скорботу, бо "він би таке не лайкнув", натомість закликав українців відчувати лють через загибель захисника і що би вони не робили зараз – робити це краще.

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"Платіть податки. Допомагайте армії. Готуйтесь захищати своє місто чи село. Нехай лють випалить у вас страх, слабкість, нерішучість, зневіру. Щоб ваша рука не знала вагання, коли прийде її час", – підсумував Денега.