Киборг Вальтер погиб в бою под Киевом

В боях под Киевом погиб участник обороны Донецкого аэропорта, десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер".

Источник: основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в Facebook

Прямая речь Дейнеги: "Несколько моих хороших знакомых уже погибли на этой войне. Но Тарас Коваль был особенным.

Вальтер был смелым и большим ботаном в оружии. Честный, чистый, порядочный, простой и хороший парень. Десантник. В 2014 году прошел почти все, включая ДАП. Остался таким же спокойным флегматом. Не умел врать, потому что все было написано на его честном немного детском лице.

Вчера он погиб под Киевом, защищая нас с вами".

Детали: Дейнега добавил, что не хочет, чтобы по отношению к Ковалю испытывали жалость или скорбь, потому что "он бы такое не лайкнул", и призвал украинцев чувствовать ярость из-за гибели защитника и что бы они делали сейчас – делать это лучше.

"Платите налоги. Помогайте армии. Готовьтесь защищать свой город или село. Пусть ярость выжжет у вас страх, слабость, нерешительность, уныние. Чтобы ваша рука была непоколебимой, когда придет ее время", – подытожил Денега.