Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти

Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 20 осіб.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Деталі: Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 19 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.

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О 7-й ранку 31 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.

Роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву ракетою, пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.