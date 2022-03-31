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Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 14:41
Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти
Розбір завалів Миколаївської ОДА, фото ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 20 осіб.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Деталі: Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в  будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 19 тіл, ще 1 людина померла у реанімації. 

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О 7-й ранку 31 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА. 

Роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву ракетою, пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

УП, оновлено від 13:35
Теми: Миколаїввійна
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