Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти
Четвер, 31 березня 2022, 14:41
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласної держадміністрації, завданого російськими військами 29 березня, зросла до 20 осіб.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
Деталі: Станом на 13:00 четверга 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей: рятувальниками вилучили з-під завалів 19 тіл, ще 1 людина померла у реанімації.
О 7-й ранку 31 березня було відомо про 16 загиблих внаслідок руйнування ОДА.
Роботи тривають.
Передісторія: Російські війська вранці 29 березня вдарили по Миколаєву ракетою, пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
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УП, оновлено від 13:35