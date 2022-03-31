Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Число жертв ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, нанесенного российскими войсками 29 марта, возросло до 20 человек.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Детали: По состоянию на 13:00 четверга 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек: спасателями изъяли из-под завалов 19 тел, еще 1 человек скончался в реанимации.

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В 7 утра 31 марта было известно о 16 погибших в результате разрушения ОГА.

Работы продолжаются.

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Предыстория: Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву ракетой, пробили насквозь здание Николаевской областной госадминистрации.