Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти
Четверг, 31 марта 2022, 14:41
Число жертв ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, нанесенного российскими войсками 29 марта, возросло до 20 человек.
Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области
Детали: По состоянию на 13:00 четверга 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек: спасателями изъяли из-под завалов 19 тел, еще 1 человек скончался в реанимации.
Реклама:
В 7 утра 31 марта было известно о 16 погибших в результате разрушения ОГА.
Работы продолжаются.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория: Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву ракетой, пробили насквозь здание Николаевской областной госадминистрации.
УП, обновлено от 13:35