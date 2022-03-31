Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 14:41
Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти
Разбор завалов Николаевской ОГА, фото ГСЧС

Число жертв ракетного удара по Николаевской областной госадминистрации, нанесенного российскими войсками 29 марта, возросло до 20 человек.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

Детали: По состоянию на 13:00 четверга 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек: спасателями изъяли из-под завалов 19 тел, еще 1 человек скончался в реанимации.

Реклама:

В 7 утра 31 марта было известно о 16 погибших в результате разрушения ОГА.

Работы продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву ракетой, пробили насквозь здание Николаевской областной госадминистрации.

УП, обновлено от 13:35
Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: