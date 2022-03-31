У Білорусі помітили рух 100 одиниць техніки РФ від Чорнобильської зони

У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни.

Джерело: білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Пряма мова Мотолько: "З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V"".

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Деталі: За його словами, у колоні – реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", а також МТ-ЛБ (БТР).