В Беларуси заметили движение 100 единиц техники РФ от Чернобыльской зоны

В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, которая двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Прямая речь Мотолько: "Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V"".

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Детали: По его словам, в колонне – реактивная система залпового огня "Град", грузовика "КамАЗ" и "Урал", а также МТ-ЛБ (БТР).