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Генсек НАТО уникнув відповіді на питання щодо наступальної зброї для України

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 15:25

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зброя, яку надали Україні союзники вже відіграє свою роль у боротьбі з російським вторгненням.

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій звіту щодо діяльності НАТО у 2021 році, повідомляє "Європейська правда".

"Союзники НАТО збільшили свою військову підтримку України після вторгнення, надаючи удосконалені системи зброї, системи ППО, протитанкову зброю, боєприпаси, пальне, а атож інші типи зброї і військової підтримки.

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Це вже щодня відіграє свою роль на полі битви. Звісно, це обладнання, ці поставки ключові для успіхів, які українська армія продемонструвала з початку вторгнення 5 тижнів тому" - сказав він, відповідаючи на питання про можливість постачання наступальної зброї Україні.

Столтенберг нагадав, що союзники НАТО підтримували збройні сили України  протягом багатьох років, навчили десятки тисяч українських солдатів, які зараз на лінії фронту борються з російським вторгненням.

"Це допомогло українській армії стати сильнішою, краще екіпірованою, краще навченою. Але передусім йдеться про відважність, відданість українських солдатів, чоловіків і жінок у формі, які дали їм змогу протистояти силам російського вторгнення. І ця сила, відданість і відвага Збройних сил України вразила і надихнула весь світ" - заявив генсек НАТО.

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Як повідомлялося, в уряді Британії натякнули, що розмірковують над наданням Україні наступального озброєння, з огляду на необхідність виганяти російські війська з окупованих територій. 

Теми: НАТОУкраїна
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