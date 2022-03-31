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Генсек НАТО избежал ответа на вопрос о наступательном вооружении для Украины

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 15:25

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружие, предоставленное Украине союзниками, уже играет свою роль в борьбе с российским вторжением.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной отчету о деятельности НАТО в 2021 году, сообщает "Европейская правда".

"Союзники НАТО увеличили свою военную поддержку Украины после вторжения, предоставляя усовершенствованные системы оружия, системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, горючее и другие типы оружия и военной поддержки.

Это уже каждый день играет свою роль в поле битвы. Конечно, это оборудование, эти поставки ключевые для успехов, которые украинская армия продемонстрировала с начала вторжения 5 недель назад", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставки наступательного оружия Украине.

Столтенберг напомнил, что союзники НАТО поддерживали вооруженные силы Украины в течение многих лет, научили десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на линии фронта борются с российским вторжением.

"Это помогло украинской армии стать сильнее, лучше экипированной, лучше обученной. Но прежде всего речь идет о отважности, преданности украинских солдат, мужчин и женщин в форме, которые позволили им противостоять силам российского вторжения. И эта сила, преданность и отвага Вооруженных сил Украины поразила и вдохновила весь мир" - заявил генсек НАТО.

Как сообщалось, в правительстве Британии намекнули, что размышляют о предоставлении Украине наступательного вооружения, учитывая необходимость выгонять российские войска с оккупированных территорий.

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Темы: НАТОУкраина
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